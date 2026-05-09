◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（９日・バンテリンドーム）中日は、今季から外野に挑戦している土田龍空内野手を「７番・中堅」でスタメン起用。１〜８番は、今季最多９得点を奪った８日の巨人戦（バンテリンドーム）と同じ打順を組んだ。先発は、大野雄大投手。今季はここまで５試合でチームトップタイの３勝１敗、防御率１・６９をマークしている。通算３度目となる巨人・田中将大投手との同学年対決に臨む。チームは５位