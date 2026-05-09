◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（９日・甲子園）阪神・大山悠輔内野手が今季初のベンチスタートとなった。５日・中日戦（バンテリンドーム）の２打席目から１１打席連続無安打。前川が「５番・左翼」に入り、木浪が７年ぶりに一塁先発。坂本が７戦ぶりにスタメンマスクをかぶる。以下、両チームのスターティングメンバー。「ＤｅＮＡ」１番・中堅蝦名２番・三塁度会３番・右翼ヒュンメル４番・一塁佐野５番・捕