京都１１Ｒ・京都新聞杯・Ｇ２・馬トク激走馬＝バドリナート萩ステークスで２連勝を決めたコントレイル産駒は、続くホープフルステークスでは好位から運んで５着。上位入線組は勝ち馬ロブチェンを始め、皐月賞でも上位を占めただけに、価値ある粘りだった。パドックでは担当の田原広大助手が「ベストターンドアウト賞」を受賞したが、５００キロ近い迫力の馬体は鍛え込めば、さらに良くなるイメージを感じさせた。左後脚の裂蹄