【モデルプレス＝2026/05/09】タレントの村重杏奈が5月7日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】27歳元アイドル「遺伝子強すぎ」家族4ショット◆村重杏奈、家族ショットを披露村重は「三女20歳！」とつづり、妹の誕生日を祝った際の家族4人での写真を投稿。部屋にはHAPPY BIRTHDAYの風船が飾り付けられており、お祝いのカチューシャやサングラスを付けた家族が笑顔で写ったショットを披露し