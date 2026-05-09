PRODUCE 101 JAPAN 新世界（C）PRODUCE 101 JAPAN 新世界 サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の練習生50人が、千葉・幕張メッセで5月8日に開催された『KCON JAPAN 2026』に出演した。【写真】日プ新世界「M COUNTDOWN STAGE」ステージの模様『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』は、国籍・出身地を問わず（一部の地域を除く）全世界から集結した参加者が競い合う、シリーズ初のグローバルオーディ