◇プロ野球セ・リーグ 中日-巨人(9日、バンテリンドーム)巨人のスタメンが発表されました。中日とのカード3連戦、初戦を落とし、2連敗の巨人は前日途中出場の平山功太選手を「8番・ライト」で起用しました。岸田行倫選手がスタメンマスクをかぶり、今季3勝0敗、防御率2.35の田中将大投手とバッテリーを組みます。