大阪、奈良の府県境にまたがる葛城山（９５９メートル）でツツジが見頃を迎え、斜面が赤く染まり、登山客らを楽しませている。山頂付近は「一目百万本」と呼ばれるヤマツツジなどの群生地。国民宿舎「葛城高原ロッジ」によると、週明けに満開となり、来週いっぱいまで楽しめるという。