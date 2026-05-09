◇ア・リーグホワイトソックス 8―12 マリナーズ（2026年5月8日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が8日（日本時間9日）、本拠マリナーズ戦に「2番・一塁」で先発。3試合ぶりにメジャートップタイとなる先制15号ソロを放った。村上は初回、マリナーズ相手先発右腕ハンコックが投じた外寄りのシンカーを、逆らわずに左翼席まで運んだ。左翼への本塁打は自身メジャー初。4月14日のレイズ戦から8カード続けて3