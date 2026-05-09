米映画「スター・ウォーズ」シリーズのルーク・スカイウォーカー役で知られる‌俳優マーク・ハミル（74）が、トランプ米大統領が墓に横たわるAI（人工知能）で生成した画像をX（旧ツイッター）に投稿してホワイトハウスから批判を受け、謝罪した。反トランプ派で知られるハミルは、6日に自身のアカウントに「もしそうだったら」とのメッセージを添えた「ドナルド・J・トランプ1946−2024」と刻まれた墓石を前に棺に横たわる