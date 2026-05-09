5月9日、B1東地区の千葉ジェッツは、渡邊雄太が脳震とうのため、同日に行われる「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナルGAME1を欠場すると発表した。 クラブのリリースによると、渡邊は3日に行われたレギュラーシーズン最終戦のアルティーリ千葉戦で受傷。復帰時期等は、Bリーグが定める段階的復帰プロトコルに従って判断されることになっ