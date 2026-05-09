あざやかな色彩の作品を手がける広島県出身のアーティスト櫻井伸也（さくらい・しんや）さんの作品展 " Life with Colors " です。会場の岡山県高梁市の高梁市立成羽美術館には、平和の祈りを込めた赤いハートマークなど色鮮やかで抽象的な作品が並びます。 【写真を見る】鮮やかな色彩の作品で知られる広島県出身のアーティスト櫻井伸也さんの作品展が高梁市で始まる【岡山】 これらの作品は、紛