[5.9 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第16節](プレド)※14:00開始主審:上原直人<出場メンバー>[北海道コンサドーレ札幌]先発GK 24 田川知樹DF 2 高尾瑠DF 3 パク・ミンギュDF 47 西野奨太DF 55 梅津龍之介MF 18 木戸柊摩MF 19 ティラパットMF 27 荒野拓馬MF 31 堀米悠斗MF 35 原康介FW 20 アマドゥ・バカヨコ控えGK 1 菅野孝憲DF 28 岡田大和DF 39 川原颯斗DF 50 浦上仁騎MF 13 堀米勇輝MF 16 長谷川竜也FW 22 キングロード・サ