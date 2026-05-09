[5.9 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第16節](正田スタ)※14:00開始主審:佐々木慎哉<出場メンバー>[ザスパ群馬]先発GK 13 近藤壱成DF 3 大畑隆也DF 14 菊地健太DF 25 中野力瑠DF 43 野瀬翔也MF 2 田頭亮太MF 36 安達秀都MF 37 瀬畠義成MF 38 小西宏登FW 7 西村恭史FW 17 百田真登控えGK 16 志賀一允DF 26 秋元琉星MF 4 玉城大志MF 6 米原秀亮MF 19 モハマド・ファルザン佐名MF 20 下川太陽FW 18 田中翔太FW 29 松本皐誠FW 99 中