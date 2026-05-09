[5.9 J1百年構想リーグ EAST第16節](Ksスタ)※14:00開始主審:上田益也<出場メンバー>[水戸ホーリーホック]先発GK 34 西川幸之介DF 7 大森渚生DF 17 板倉健太DF 39 山本隼大DF 89 佐々木輝大MF 11 鳥海芳樹MF 24 山崎希一MF 48 山下優人MF 82 川上航立FW 29 多田圭佑FW 44 奥田晃也控えGK 21 松原修平MF 3 大崎航詩MF 8 加藤千尋MF 33 安藤晃希MF 53 山下翔大FW 9 根本凌FW 13 粟飯原尚平FW 20 パトリッキFW 70 マテウス・レ