開催：2026.5.9 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 1 - 3 [メッツ] MLBの試合が9日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとメッツが対戦した。 Dバックスの先発投手はライン・ネルソン、対するメッツの先発投手はノーラン・マクリーンで試合は開始した。 2回表、4番 マーク・ビエントス 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでメッツ得点 ARI 0-1 N