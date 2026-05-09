開催：2026.5.9 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 0 - 6 [カージナルス] MLBの試合が9日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとカージナルスが対戦した。 パドレスの先発投手はグリフィン・キャニング、対するカージナルスの先発投手はマイケル・マグリビで試合は開始した。 5回表、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス