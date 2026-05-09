ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地でのブレーブス戦に「1番DH」で先発出場。5回裏の第3打席に右前適時打を放った。 ■内角ボール球を鮮やかに右翼前へ 1－1の同点で迎えた、5回裏の第3打席。2死二塁で大谷は、相手先発クリス・セール投手の初球ボール球シンカーを鮮やかに弾き返して右前適時打を記録。貴重な勝ち越し点をもたらした。この試合、大谷は初回の第