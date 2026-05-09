大学入試の情報などを担当者から直接聞くことができるイベントが、名古屋で開かれています。 【写真を見る】「受験方法」や「学科の特色」など 入試担当者に直接聞ける「大学展」 名古屋・中村区のウインクあいちで10日まで開催 きょう9日から、名古屋市中村区の「ウインクあいち」で始まったこのイベントは、東海地方の私立大学と短期大学の合わせて54校が参加しています。 会場では、大学受験を予定している高校生や保護者ら