この記事をまとめると ■エンジンオイルだけでなく各種フルードや液体類も熱や経年で確実に劣化する ■ATFやCVTフルードは交換時期と作業品質が重要 ■クーラントなども定期交換が車両寿命を左右するため重要だ メンテフリー時代でも油脂管理は重要 環境問題の意識が高まり、新車のオイル交換サイクルが伸びてきている。国産のガソリン車・ハイブリッド車なら、1年または1万5000km走行ごとが目安で、シビアコンディションの場合