お笑いコンビ『EXIT』のりんたろー。さんの妻で、タレントの本郷杏奈さんが5月8日、自身のインスタグラムを更新。第2子出産のため入院していた産院を退院したことを報告しました。 【写真を見る】【EXIT・りんたろー。の妻本郷杏奈】第2子出産のため入院していた産院を退院「産院が最高すぎて退院したくなかった...」豪華な産院生活を公開本郷さんは夫のりんたろー。さんと共に、産院の前で産まれた赤ちゃんを抱く笑顔の画