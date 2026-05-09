ジュニアの5人組「ACEes」の那須雄登（24）が2日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。自身の勉強法について語った。事務所の先輩「嵐」の櫻井翔に憧れ、中学から慶応に通っていたという那須。MCの「品川庄司」庄司智春から「どれくらい勉強してたの？」と聞かれ「1番勉強してた時は16時間くらいです」と答える場面があった。「小学校5年生から勉強始めて、大体寝るのは6時間くらいに納め