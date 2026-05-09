お笑いコンビ「8.6秒バズーカー」はまやねん（35）が9日配信のABEMA「NOMAKE」に出演。現在の生活を明かした。番組ではスタッフがはまやねんの現在に密着しインタビュー。2014年、当時22歳だったはまやねんは、中学の同級生だったタナカシングルとコンビを結成。すぐに「ラッスンゴレライ」で大ブレークし最高月収は500万円。年収は「2000万か2500万ぐらい」と絶頂期を回顧した。私生活では16年、第1子の誕生をきっかけに