お笑いコンビ、バナナマン設楽統（53）が8日深夜放送のTBSラジオ「金曜JUNKバナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1時）に生出演。体調不良で休養中のバナナマン日村勇紀（53）についての言及はなかった。日村は4週連続で欠席となった。設楽は番組冒頭、放送作家オークラとのトークを展開。その後、お笑いコンビ、ネコニスズが登場。ネコニスズはタイタン所属のお笑いコンビで、2012年2月結成。舘野忠臣（43）とヤマゲン（39