◆パ・リーグオリックス―日本ハム（９日・京セラドーム大阪）オリックスが相手の先発左腕・加藤貴に「左８人」のマジックを仕掛けた。試合前時点の被打率は右打者が２割１分３厘で、左打者には３割３分９厘。８番の若月以外はズラリと左打者を並べた。勝てば今季初の５連勝。必殺オーダーが機能するか注目だ。１（三）宗２（二）宜保３（左）西川４（一）シーモア５（Ｄ）森友６（右）来田