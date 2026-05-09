◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月９日、東京競馬場栗東を６時に出発したダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は、１１時５０分に京王杯２歳Ｓを制した東京競馬場に到着した。千引助手は「トラブルも渋滞もなく、落ち着いてカイバを食べながらリラックスしていました」と無事に輸送をクリアした。前走のファルコンＳは好位の後ろ