◆パ・リーグオリックス―日本ハム（９日・京セラドーム大阪）オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手が、１０日の日本ハム戦（京セラドーム大阪）に先発する。３試合連続となる日本ハム戦。２日は敵地・エスコンフィールドで登板し、２回２／３を７安打６失点で降板した。「修正しないといけないところはあるけれど、向こうも自分に対して違うアプローチをしてくると思う」と冷静に分析。「バッターに向かってしっかり勝