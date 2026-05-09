【マクドナルド】が展開するカフェブランド「McCafé®（マックカフェ）」。本格派のコーヒーやデザートドリンク、スイーツが揃い、マックカフェ取り扱い店舗なら、どこでも気軽にカフェのメニューを楽しめるところが魅力です。そんなマックカフェから、ブランド初となる【サンリオ】のキャラクターコラボメニューが登場し、注目を集めています。今回は、その記念すべきコラボ