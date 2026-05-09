筆者の話です。忙しい朝、出勤5分前のリビング。夫が何気なく差し出してきたのは、ボタンの外れたスーツの上着でした。お互いに仕事を持ち、1分1秒を争う戦場のような朝のひととき。なぜ、昨日の夜に言ってくれなかったんだろう。そんな小さな違和感が、積み重なって「重荷」に変わる前に、私たちが選んだ解決策とは。 なんで今言うの！？