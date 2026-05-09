ワールドレディスサロンパス杯の会場でジュニアゴルフ体験会女子ゴルフの国内メジャー今季初戦・ワールドレディスサロンパス杯第3日が9日、茨城GC西C（6718ヤード、パー72）で開催された。会場では、元世界ランク1位の宮里藍が小、中学生を対象にしたジュニアゴルフ体験会を実施。スナッグゴルフを使って的当て対決を行うなどして触れ合い、ゴルフの導入として「楽しむ」ことの大切さを語った。テニスボール大の柔らかい球にプ