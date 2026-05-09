◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（９日・バンテリンドーム）巨人は９日、中日戦のスタメンを発表した。平山功太が「８番・右翼」で４試合ぶりに先発出場する。岸田行倫捕手がスタメンマスクで、歴代単独２位の日米通算２０４勝を目指して先発する田中将大投手とバッテリーを組む。５番に増田陸内野手が入った。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（左）キャベッジ２（中）佐々木３（遊）泉口４（三）ダルベック５（