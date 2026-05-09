SKY-HIが、先日開催された音楽フェス＜D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026＞DAY3より、STARGLOWのTAIKI、GOICHIを客演に迎えた「Future In My Pocket」のライブ映像を公開した。 本楽曲は、先日4月15日に発売した7作目となるオリジナルアルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』にも収録されている楽曲。STARGLOWのTAIKI、GOICHIが客演として参加し、VLOTによる哀愁あるメロディーと、セクシードリルマナ