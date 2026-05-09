女優の北川景子が９日、都内で映画「未来」（瀬々敬久監督）の公開記念舞台あいさつに出席し、家族との旅行について語った。小説家・湊かなえ氏が手がけた同名原作を基に、複雑な過去を抱えながら子供たちに寄り添おうとする女性教師を描いた物語。作品の内容にちなみ、自身が大切にしていきたいことを問われると「私は夫婦ともに不規則な仕事なので、家族と過ごす時間を作ることを大事にしている」と回答。幼稚園に通う子ど