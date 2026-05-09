北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長がソウルを射程圏内に収めることができる「新型155ミリ自走平曲射砲兵器体系」を点検し、就役を控えた5000トン級の最新駆逐艦「崔賢（チェ・ヒョン）」に搭乗して機動能力試験を参観した。既存の核武力に近代化された通常戦力を組み合わせた「北朝鮮版核・通常戦力統合（CNI）」を通じて、韓米に対する軍事的圧力を強める意図があると分析される。「自走平曲射砲」とは自ら機動しなが