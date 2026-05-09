今年3月の旅行収支が11年4か月ぶりに黒字に転じた。グループBTS（防弾少年団）の公演に春の旅行シーズンが重なった影響だ。半導体の輸出が増えたことで商品収支の黒字も過去最大となった。経常収支は35カ月連続の黒字だ。韓国銀行（韓銀）は8日、3月の経常収支が373億3000万ドルの黒字と集計されたと発表した。前月の過去最大黒字（231億9000万ドル）をわずか1カ月で更新した。35カ月連続の黒字は2000年代に入って2番目に長い。経