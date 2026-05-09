【ワシントン＝阿部真司】米国防総省は８日、未確認飛行物体（ＵＦＯ）を含む異常現象に関する資料１６１点を公開した。飛行物体の正体は解明されていないとしている。１９６９年にアポロ１２号が着陸した月面上で撮影された写真では、複数の物体が宇宙空間に浮いているように見える。２０２３年に米インド太平洋軍の赤外線カメラが日本周辺で撮影したとする動画は、物体が不規則に揺れ動く様子が映っている。ＵＦＯを巡って