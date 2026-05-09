タレントのギャル曽根が8日、自身のアメブロを更新。2歳次女の成長を報告し、最新ショットを公開した。【映像】板野友美、4歳の長女・ベビちんがキッチンに立つ姿「最近お気に入りのシャボン玉」と切り出したギャル曽根は、次女がシャボン玉で遊ぶ姿を公開。「いっぱい吹いて、いっぱいシャボン玉作って、楽しいね」と、微笑ましい様子でつづった。続けて、日々成長していく次女の姿に「色んなことができるようになるのが早