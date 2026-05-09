NPB(日本野球機構)は9日の公示を発表。広島は工藤泰己投手を抹消しました。ドラフト4位ルーキーの工藤投手は、5日に今季初昇格を果たすも、登板機会を得られず、再び登録抹消となりました。工藤投手は春季キャンプ直前に「右大腿二頭筋腱膜部損傷」と診断され、戦線を一時離脱しましたが、復帰後にはファームで12試合に登板し、0勝2敗、1セーブ、防御率4.50の成績を残しています。