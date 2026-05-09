沖縄においしい料理と最高の「コカ・コーラ」体験を訴求する重点エリアが出現した。4月30日、沖縄県那覇市牧志の新複合商業施設「MAKISHI CARNIVAL（マキシカーニバル）」にある17軒の外食店が「コカ・コーラFoodmarks（フードマークス）」認定店として幕を開けた。「コカ・コーラ」を最高においしく飲めるとされる提供方法として、氷を入れたグラスに注ぐなどする「パーフェクトサーブ」がある。「コカ・コーラFoodmarks