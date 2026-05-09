アサヒ飲料が昨年3月に自販機限定で発売開始した「おいしい水 天然水 ピングレソルティ」が好調に推移している。4月14日、取材に応じた内田勝大マーケティング本部ウォーター・マーケティング部プロデューサーは「熱中症対策飲料として、もともと春夏限定の想定で発売したが、想定を上回る売れ行きとなったため秋冬も継続して販売した」と振り返る。同商品は、天然水にピンクグレープフルーツの甘酸っぱい味わいと食塩、ビタ