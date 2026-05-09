メイクとコスメが大好きなさるみかです。みなさんは目を大きく見せたいからといって、とにかくアイラインで強調しようとしてませんか？実は線で囲めば囲むほど、目の範囲を狭めてしまう要因に。主張し過ぎないアイラインで、自然なデカ目をめざしましょう。【詳細】他の記事はこちら細く引くならリキッドアイライナーまずはアイライナー選びが大切。リキッドとペンシルが主流ですが、おすすめはリキッドタイプ！細い線が描きやすく