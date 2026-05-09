整理収納アドバイザーのhanaです。せっかくの休日なのに、気づけば片づけで終わってしまった…そんな経験はありませんか？毎日忙しいと、休日まとめて片づけることになりがちです。でも、平日にほんの数分整えておくだけで、休日がラクになることも。今回は、忙しくても続けやすい平日の簡単リセットルーティン3選を紹介します。【詳細】他の記事はこちら帰宅後1分！「玄関だけリセット」家の中が散らかって見えるとき、意外と印象