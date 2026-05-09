DIYや家具の組み立て時に工具を落とすと危険なうえ、リズムも崩れますよね。ダイソーの『セーフティコード』を使えば、そういった“ヒヤリ”を未然に防ぎ、スムーズに作業をすることができます！大切な住まいや道具、自身を守るために持っておくと安心。キャンプ中のマルチツールや、紛失したくない鍵などにも便利です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：セーフティコード価格：￥220（税込）耐荷重量（約）：1kg販売ショ