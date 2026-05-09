野菜をまとめ買いしたものの、使い切る前に傷ませてしまう…そんな悩みを解決してくれる便利アイテムをダイソーで発見。アルカリ性の強いホタテの貝殻成分で野菜や果物の鮮度をキープしてくれる優秀アイテムです。ニラやキャベツも入る大容量サイズで使い勝手も抜群。￥110（税込）とは思えない実力派商品です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ホタテの貝殻を練り込んだ鮮度保持袋価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦50