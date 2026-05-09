ダイソーのトラベルグッズ売り場でふと目に留まったのが、メイクポーチの整理にも一役買ってくれる『トラベルコスメポーチ（fun trip、スリム）』！横長スリムなメッシュ素材で中身が透けて見えるから、メイクブラシやアイライナーなど縦長コスメの定位置にぴったりです。110円とは思えない優秀さに感動ですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：トラベルコスメポーチ（fun trip、スリム）価格：￥110（税込）サイズ（約）