アクスタや缶バッジ、マスコットなどお気に入りのアイテムは、シンプルな透明のケースに入れて持ち運ぶのはなんだか味気ない…。かといって、自分でケースを装飾するのはセンスが問われますよね。そんな悩みをセリアのスライダーケースが解決！凝ったデザインのケースで、傷から守りながらグッズを可愛く持ち運べますよ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スライダーケース ミステリアスUFO、スライダーケース いちご