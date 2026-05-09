ホワイトソックス・村上宗隆がまた圧巻の打撃を見せた。現地5月8日に行われたマリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場。【動画】逆方向へ豪快弾！村上宗隆、15号ソロは8カード連続初戦本塁打初回の第1打席、相手先発エマーソン・ハンコックの真ん中に入ったシンカーをしっかり捉えて左翼席へ運んだ。3戦ぶりとなった15号ソロは打球速度106.2マイル（約171キロ）、飛距離380フィート（約116メートル）の圧巻の逆方向弾となっ