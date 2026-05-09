歌手のEXILE TAKAHIRO（41）が、タトゥーの見えるプライベートショットを公開した。【映像】武井咲がいいねをしたTAKAHIROの投稿2017年9月に俳優の武井咲（32）との結婚を発表したTAKAHIRO。8歳、4歳、1歳の女の子を育てている。Instagramでは、プライベートで訪れたハワイ旅行や幼少期ショットなどを投稿しており、これらの投稿に武井が「いいね！」を付けて反応していた。台湾でのタトゥーの見える最新ショット2026年5月8