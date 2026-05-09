歌手藤あや子が9日までにブログを更新。子宮、卵巣の全摘手術から2年が経過したことを報告した。藤は「本日は婦人科の3ケ月検診でした2年前の5月2日子宮体癌により子宮、卵巣の全摘手術を行いました」とつづり「その後3ケ月検診を継続し他の臓器への転移もなくもうすっかり大丈夫ですねと今日は先生のお墨付きを頂きました」と報告した。続けて「『5月2日で2年経ちましたね』と先生に言われてから気づいたくらいすっかり忘れて