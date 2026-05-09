俳優の北川景子（39）が9日、都内で行われた映画『未来』公開記念舞台あいさつに登場。ゴールデンウイークに家族で旅行に行ったことを明かした。【全身ショット】ネイビーのノンスリーブドレスで登場した北川景子本作のテーマにちなみ、自身が大切にしていることを聞かれた北川。夫でアーティスト・タレントのDAIGOとの子ども2人の子育てをする中で「夫婦ともに家族で過ごす時間を作ることをすごく大事にしています」と話す。