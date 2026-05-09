◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年5月9日甲子園）阪神は9日のDeNA戦のスタメンを発表し、木浪聖也内野手（31）が今季初めて一塁で先発出場する。今季全試合で一塁で先発してきた大山悠輔内野手（31）はベンチスタートとなった。木浪はこの日の試合前練習から一塁について入念に動きなどを確認していた。スタメン発表の際には「一塁・木浪」のコールに場内はどよめきと歓声に包まれた。